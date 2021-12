Jorge Vercillo apresenta novo CD em Camaçari e Salvador

Jorge Vercillo tem encontro marcado com o público baiano. O artista apresentará seu novo álbum em Camaçari (região metropolitana) e Salvador nos dias 24 e 25, respectivamente. Batizado de D.N.A., o trabalho é o oitavo disco de inéditas lançado pelo artista.

Na capital baiana, o show será realizado na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), às 19h. Em Camaçari, o carioca mostra o repertório do CD no Clube Social, às 22h.

Os ingressos já estão à venda. Em Camaçari, as entradas custam R$ 20 (1º lote), R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3º lote), sendo adquiridas no Só Música (Shopping Riviera), Biriba Fest (Avenida Francisco Drumond) e Óticas Lúxu`s (Dias D`Avila).

Em Salvador, os bilhetes custam R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), e podem ser comprados na bilheteria do TCA, no SAC dos Shoppings Barra e Iguatemi e Lojas Castro`s.



|Serviço |



Show: Jorge Vercillo

Onde: Clube Social, em Camaçari

Quando: 24 de abril, 22h

Quanto: R$ 20 (1º lote), R$ 25 (2º lote) e R$ 30 (3º lote)



Show: Jorge Vercillo

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA)

Quando: 25 abril, às 19h

Quanto: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

