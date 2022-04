Jorge Vercillo afirma que já teve experiência extraterrestre

O cantor Jorge Vercillo contou, durante o "Programa do Porchat" (Record TV!), desta terça-feira, 12, as experiências extraterrestres que vivenciou. Ele relatou o que já viu de diferente e afirmou que as visões não vêm de alucinógenos. O ufólogo Ademar Gevaerd também participou do bate-papo.

"Não vi disco voador, mas temos visto eu, minha família e amigos bolas de luzes frequentemente na minha casa. São segundos. A primeira vez foi de madrugada, estava na minha varanda, olhando e vi uma bola dourada passando. Ela passa para outra casa e some. Já gostava de ufologia e fiquei doido, achando que era uma sonda extraterrestre", relatou Jorge.

O artista também falou que não só foi uma vez que o fenômeno aconteceu. "Na noite seguinte, nosso grupo de amigos falava sobre o assunto e apareceu a bola no meio do campo. Ela vem, começa a andar, desce e some. É uma matéria, existem pessoas que falam que é uma sonda extraterrestre, outras que é um relâmpago, um fenômeno atmosférico normal. Mas, todas as vezes que apareceu na minha casa, não tinha nenhuma nuvem, nenhuma eletrostática", declarou.

Vercillo ainda contou que não faz usos de alucinógenos. "Não fumo, não bebo, não uso droga. A coisa mais louca que existe é a realidade. A gente está numa bola de pedra que abriga milhares de vidas. Então isso é muito maior que tomar um ácido", finalizou.