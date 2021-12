Jorge Portugal: "Espero que o 2º semestre não seja igual"

No Dia de Reis, 6 de janeiro, Jorge Portugal deu início ao seu mandato como secretário de Cultura do Estado da Bahia. Seis meses depois, o compositor, poeta e professor faz um balanço sobre o período, marcado, sobretudo, pela crise financeira e pelo atraso de repasses. Só no que diz respeito aos Editais Setoriais 2014 do Fundo de Cultura do Estado da Bahia (FCBA) restam aproximadamente R$ 7 milhões a pagar. Para quitar esta pendência, abrir novos editais e garantir o funcionamento das instituições culturais neste semestre ele conta com a renovação do Fundo, agendada para a próxima terça-feira, 14. No entanto, dos R$ 56 milhões que serão aportados, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA) limita os gastos da pasta em R$ 40 milhões. "O meu compromisso primeiro é pagar o que se deve", diz o secretário, que ainda tem como prioridades ações da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), do Pelourinho Cultural e do Balé do Teatro Castro Alves.

Como é estar do lado do gestor?

Foi o último desafio que me impus. Só me cabe voltar para o outro lado quando terminar essa gestão. Estou morrendo de vontade de voltar a compor e de dar aula. Não sobra tempo pra compor, fiz duas canções neste semestre. Essas coisas me fazem uma falta enorme.

Em entrevista à revista Muito, em 2014, o então secretário Albino Rubim afirmou que a liberação de recursos pela Secretaria da Fazenda é o principal gargalo dos projetos da Cultura. Existe alguma perspectiva de mudança?

Albino falou num cenário razoavelmente crítico e essa crise só piorou de lá pra cá. Estamos tocando as coisas a partir de conversas contínuas. A gente conversa com Bruno (Dauster, secretário da Casa Civil), Manoel Vitório (secretário da Fazenda). Eles abrem um pouquinho mais a torneira e a gente vai tocando as coisas, fazendo num ritmo que não é desejável, mas pelo menos não deixa de fazer.

Não existe nenhuma perspectiva mais sistemática?

Isso aí depende de uma luta política muito grande. Nós entramos na questão da PEC 420. Existe uma Proposta de Emenda Constitucional no Congresso que prevê estabelecer o que eu estou chamando de SUS da cultura. Ela está aí há 10 anos dormitando, mas me parece que agora Jandira Feghali (PCdoB/RJ) está levando à frente. A PEC estabelece os recursos incontingenciáveis para a área da Cultura, nas razões de 2% para o ministério, 1,5% para as secretarias estaduais e 1% para as municipais. Aí sim, a gente vai ter céu de brigadeiro, nuvens macias e vento a favor. Enquanto isso vai ser disputa.

Mas até que essa PEC seja votada, como o senhor pretende conduzir nesse gotejamento de recursos?

Por exemplo, acabei de sair de uma reunião com o secretário Bruno. Fui levar a ele os meus pleitos de ações incontornáveis para este segundo semestre. Pelo que aprendi no curso de psicologia, ele acolheu com uma feição bastante simpática. Estou acreditando que nós teremos o atendimento do que foi pedido.

Quais são essas prioridades?

São coisas ligadas à Funceb, ao Pelourinho Cultural, que é dinâmica e não deve sofrer interrupção de forma alguma.

Alguns artistas não receberam repasses dos Editais Setoriais 2014. Ainda há esperança de abertura de novos editais para 2015?

Totais esperanças. No dia 14 está marcada a assinatura da renovação do Fundo de Cultura. Os dois patrocinadores, Oi e Coelba, já concordaram em aportar o valor sem tirar um centavo sequer. Repetir os R$ 56 milhões. E o meu compromisso primeiro é pagar o que se deve.

Quanto se deve?

Estou pedindo a Alexandre Simões (Suprocult) que faça esse levantamento. O problema todo é que nós temos R$ 56 milhões do aporte, mas uma LOA fixada no momento em R$ 40 milhões. A gente não pode ultrapassar esse valor. Mas vai dar pra pagar, creio eu, tudo bonitinho. Pagando o passado, você já põe esses eventos pra fazer girar a roda da cultura.

Vai dar para abrir novos editais?

Isso depende da conversa que se tenha com a Fazenda. Se for entendido que o que sobrar é um superavit que pode ser repassado, a gente abre. O problema todo é que quando se fala em editais só se pensa em Editais Setoriais. Mas o Fundo atende também as Ações Continuadas, que vão de vento em popa. Temos também o edital de mobilidade artística, que vamos abrir nas próximas semanas.

O contingenciamento pode afetar o Carnaval 2016 também?

Não quero crer porque o Carnaval Ouro Negro, que nos cabe, é uma política de estado, não de governo. Eu ouvi conversas, passarinhos me contando, que o segundo semestre será um pouquinho mais folgado. Como o primeiro semestre não creio que a gente vá ter um cenário igual. Nunca vi, nos meus 58 anos de idade, um cenário de crise como esse. Estou esperançoso de que o segundo não seja igual.

A gente vai ficar avaliando de semestre a semestre? Como isso impacta o Plano Plurianual (PPA)?

Infelizmente a gente deveria não fazer isso. Entrei aqui com sonhos deste tamanho, eles foram encolhendo, encolhendo… ainda estão de bom tamanho, senão eu teria já jogado a toalha. Eles ainda estão aqui vivos, mas tive que adequar o tamanho do meu sonho à LOA. A gente tem que sempre voltar àquele cenário recorrente de crise, que faz com que as coisas fiquem sendo feitas de maneira intermitente. Esse ir e vir pra folgar um pouco mais do conta-gotas influi no planejamento. Você planeja para o dia, o mês, o semestre. Você não planeja para o ano todo. No PPA sim, porque são cinco anos e não tem como correr disso. Este foi um ano atípico até aqui. Tivemos que fazer as coisas acontecerem praticamente em cima da perna, no improviso, na conversa, na liberação pontual para que as coisas não parassem. E isso afeta todas as áreas: Funceb, Ipac, Fundação Pedro Calmon, Pelourinho, CCPI. Difícil. Pra mim foi um batismo muito sério. Primeiro porque nunca fui gestor público. Aprendi gestão intensivamente nesse semestre e da maneira mais rigorosa possível.

O senhor sente nas suas relações a insatisfação da classe artística com o atraso dos repasses?

Você pode ter uma manifestação individual aqui ou acolá. Mas, no geral, não. São pessoas também conscientes da realidade socioeconômica do País e não vão propor coisas descabidas. Claro que existe insatisfação, até porque o artista é insatisfeito e tem que ser. Costumo dizer: há 150 dias estava no lugar de vocês, sei exatamente o que sentem. Como não há burocracia para a gente criar, a gente acha que não deve haver burocracia para mais nada. Isso cria impaciência e ansiedade no artista. Sei porque lido com a classe que tem nessa ansiedade motor da sua insatisfação um dos elementos principais.. E a minha compreensão vem justamente de ser um artista como eles.

Uma crítica à campanha Museu Eu Curto é que, apesar da ação midiática, nenhum museu realizou exposição própria. É possível mobilizar a população e ocupar os espaços com projetos que tragam outras linguagens?

Sem dúvida alguma, é o que nós já estamos fazendo. Estamos desenvolvendo também o projeto Museu Eu Curto Arte. Aí você tem eventos na área de dança, música, literatura, tudo isso ocupando o espaço do MAB.

Mas não se tem exposições novas. No MAB, está exposto o que já foi tão mostrado.

E que é desconhecido de uma maioria esmagadora do público. Essa campanha dos museus, por exemplo, veio despertar o interesse pelo espaço museal na Bahia, que não é uma tradição muito forte. Você vê filas, por exemplo, em museus do Rio, de São Paulo.

Esses lugares têm uma programação viva, que enfoca temas contemporâneos, como Castelo Rá-TimBum.

Nós precisamos colocar a Bahia neste roteiro.

O que falta?

Falta dinheiro, porque tudo isso importa investimentos. Falta, por exemplo, que os museus consigam parceiros que ajudem nessa parte, até porque a verba própria é muito pouca pra isso.

No MAM, tem profissionais de projetos que estão sem receber há três meses, a reforma foi paralisada esta semana. Como o senhor vê isso?

Estou esperando a ligação de Manoel Vitório, justamente pra dizer que a planilha para não parar as obras do MAM já está na mesa dele e de Claudio (Peixoto, superintendente da secretaria de Planejamento). Todo mundo pensa na entrega da obra, estourando, em março de 2016.

O senhor manifestou a vontade de criar o Museu de Arte e Cultura Popular Lina Bo Bardi e o Museu da Imagem e do Som. É viável criar esses espaços, em um momento em que os existentes apresentam dificuldades estruturais e de realizarem exposições?

São lacunas gritantes na Bahia. Não estou contando apenas com o dinheiro do governo. Para esses museus a gente tem que fazer a captação na iniciativa privada. Estamos criando o núcleo de captação aqui na secretaria, conversando com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) no sentido de ela dar o respaldo pra essa nova vertente. Estamos elencando aos projetos prioritários e vamos à nossa bancada colocar isso nas emendas parlamentares. Temos as parcerias público-privadas e também uma possível e promissora parceria com o Ministério da Cultura. Não tem que demonizar a área privada porque há muitos empresários com sensibilidade suficiente para entender o seu papel e a necessidade de aportar na cultura, porque, afinal de contas, é bom também para a imagem das empresas, vide o FazCultura e a Lei Rouanet.

Como o senhor explica o orçamento do Balé do TCA ainda não ter sido repassado?

Vou receber [resposta] agora de tarde. Não é um caso crítico. Creio que o BTCA, num prazo mais dilatado, mas não tão dilatado assim, tende à publicização, projeto que nós estamos desenvolvendo já em relação à Osba (Orquestra Sinfônica da Bahia). O caminho é esse. O BTCA tem os problemas todos que têm os corpos estáveis e mais ainda tudo aquilo que diz respeito à cultura numa época de crise. Mas dentro desse pleito que levei agora de manhã pra Casa Civil está o valor pra fazer o BTCA se apresentar este ano com toda sua programação. Está dentro das prioridades.

Mas a publicização da Osba está emperrada.

Está sim. Está faltando somente o dinheiro. É um custo um tanto quanto elevado para poder pagar a publicização e realizá-la, mas o governo já aponta pra 2016 resolver essa questão.

A Concha Acústica será realmente entregue em agosto?

Não fossem as fortes chuvas, nós já estaríamos num ponto bastante adiantado. A previsão é que a gente já tenha a Concha para o próximo verão. Terminando a obra física, você ainda tem que equipar. Lá pra outubro, novembro, dezembro, teremos uma Concha Acústica maravilhosa, com o estacionamento, para inaugurar de uma forma inesquecível.

Como está a relação da Secult com o Conselho de Cultura, que acabou de ganhar nova gestão (Márcio Ângelo Ribeiro e Emílio Carlos Tapioca, como presidente e vice-presidente) e os colegiados setoriais das artes?

A falta de orçamento no primeiro semestre foi muito dura. Muita coisa a gente não pôde realizar de imediato porque não tínhamos dinheiro. Da maneira como os colegiados e o conselho estão compostos, nós teríamos que arcar com despesas de mandar buscar representantes e pagar a estada deles em Salvador. Assim que a gente pôde, a gente fez com o Conselho duas reuniões. Agora vamos garantir todas as reuniões necessárias até o final do ano. Fernanda Tourinho (Diretora da Funceb) já está convocando os colegiados, se não me engano, para a segunda quinzena de julho.

