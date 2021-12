Jorge Mautner sofre infarto no Rio de Janeiro

O cantor Jorge Mautner, 75 anos, sofreu um infarto nesta quinta-feira, 28, no Rio de Janeiro. O cantor faria show com Gilberto Gil na programação do 2º Inverno das Artes, domingo, 31, no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

Mautner está internado no Hospital Samaritano, no Rio de JAneiro. Não há informações sobre o estado de saúde do músico.

