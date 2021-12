Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, segue internado

O ator Jorge Loredo, de 89 anos, segue internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Unidade Coronariana do Hospital São Lucas, em Copacabana, na zona sul do Rio. Conhecido por interpretar o personagem cômico Zé Bonitinho, Loredo foi internado no dia 3 de fevereiro. Primeiro, ficou em um dos quartos da unidade, tendo sido transferido para o CTI dez dias depois.

Nascido em Campo Grande, na zona oeste da capital fluminense, Loredo completa 90 anos no dia 7 de maio de 2015. Famoso no papel do "perigote das mulheres", como era conhecido o personagem Zé Bonitinho, foi homenageado este ano com o enredo Beleza pura? da escola de samba carioca União da Ilha, sobre a beleza em suas várias formas e interpretações. A menção a Zé Bonitinho em uma das alas se deve aos esquetes humorísticos. Neles, o personagem satirizava os galãs e costumava ajeitar os cabelos com um pente enorme.

Zé Bonitinho estreou na televisão em 1960 no programa Noites Cariocas, veiculado pela extinta TV Rio. Os primeiros textos do humorístico foram roteirizados por Chico Anysio. Já em 2010, ano em que o personagem completou 50 anos, Zé Bonitinho continuava na TV, integrando o programa A Praça é Nossa, exibido pelo SBT.

Mesmo com a idade avançada, o humorista se mantinha trabalhando até pelo menos dois anos atrás, interpretando em shows e eventos particulares.

