Jorge e Mateus emocionam público com show 'Único' em Salvador

Comemorado na última quarta-feira, 1, o feriado do Dia do Trabalhador foi bastante animado para milhares de fãs dos sertanejos Jorge e Mateus. A dupla goiana lotou o Parque de Exposições de Salvador com o primeiro show da sua turnê “Único” na capital baiana.

O projeto, que teve início em fevereiro e já passou por outros estados, traz uma espécie de retrospectiva dos 14 anos de carreira dos sertanejos. O público presente foi ao delírio e não conteve as emoções ao ouvir grandes sucessos como “Voa Beija-Flor”, “Calma”, “Querendo te amar”, além da atual música de trabalho da dupla, “Propaganda”.

A abertura da noite ficou a cargo do do cantor Lincoln Sena, que agitou o público ao som do tradicional pagode baiano.“Participar de eventos como esse, ao lado ídolos que a gente tanto admira e respeita, é com certeza o carimbo de que estamos no caminho certo”, ressaltou o cantor. Em seguida, Xandy Avião trouxe seu forró e colocou todo mundo pra dançar engatando músicas novas e antigas como “Quem é o gostosão daqui” e “Chupa que é de uva”. Outro grande momento do show foi quando o forrozeiro relembrou dois clássicos do samba: “Que pena amor”, da banda Raça Negra e “Depois do prazer”, de Alexandre Pires.

Já eram 20h42 quando os anfitriões da noite subiram ao palco cantando “Olhares Sinceros”. Os fãs, claro, aproveitaram o show de aproximadamente 2h30 para cantar junto os grandes sucessos da dupla e fazer homenagens através de faixas, cartazes e muitos gritos de “Eu te amo”. O palco ficou repleto de presentes deixados pelo público e a dupla retribuiu o carinho interagindo e jogando toalhas personalizadas para a plateia.

Quem também aproveitou para curtir o som dos sertanejos e 'dar um palhinha' foi o cantor e compositor Filipe Escandurras. O artista foi convidado por Xandy Avião para cantar “Casal Raiz”, composição sua, que está entre as 30 mais ouvidas no canal de músicas Spotify, posição até então nunca alcançada pela banda Aviões do Forró.

Escandurras, que já detém o número de aproximadamente 200 músicas gravadas, teve composições como “Sofazinho de dois lugares” e “Sorte para nós” cantadas por Jorge e Mateus. “Sou feliz pelo reconhecimento dos artistas e do público”, declarou ao Portal A TARDE. Além de Filipe, os cantores Alexandre Peixe e Dan Miranda também foram conferir o som da dupla.

Sucesso por onde passa, a turnê “Único” segue nesta quinta-feira, 2, para a cidade de Bragança Paulista, em São Paulo.

