Jorge Ben Jor é segundo convidado de Jau em projeto musical

Depois de Maria Rita, Jau receberá Jorge Ben Jor no projeto Sintonia Musical. A apresentação do músico carioca será realizada no dia 19 de novembro, a partir das 21h, no Bahia Café Hall, na Avenida Paralela. Jorge Ben Jor será o primeiro a subir ao palco do evento. Os ingressos custam R$ 50 (pista) e R$ 90 (camarote) e já estão sendo comercializados pela organização do evento.



A festa, realizada pela segunda vez em Salvador, conta com encerramento do cantor e compositor baiano, que animará o público com os sucessos de sua carreira, a exemplo de “Flores da Favela”. Não ficarão de fora as novidades do seu trabalho, como a nova música que lançou, intitulada “Um Amor que eu Sinto por Você”.





Show de Jau e Jorge Ben Jor

Onde: Bahia Café Hall, Paralela

Quando: 19 de novembro, às 21h

Quanto: R$ 50 (pista) e R$ 90 (camarote)

