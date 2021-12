Jorge & Mateus é o artista mais ouvido no Spotify Brasil

O Spotify divulgou nesta terça-feira, 1º, o Year in Music, uma lista lançada anualmente com o que mais tocou no mundo da música no decorrer do ano. A dupla sertaneja Jorge & Mateus bateu nomes como Maroon 5, Calvin Harris e Ed Sheeran fechando o ano como o artista mais ouvidos por brasileiros no Spotify.

Outra dupla sertaneja, Henrique & Juliano, foi o terceiro artista mais ouvido no Brasil e teve a música, "Suíte 14 - Ao Vivo", mais ouvida no país. A playlist Esquenta Sertanejo foi a mais ouvida em território nacional ao longo do ano, mostrando que 2015 foi o ano do sertanejo.

Mundo

Com 1.8 bilhão de reproduções, Drake é o cantor mais ouvido do mundo. Já Rihanna liderou entre as cantoras, com 1.057 bilhão. A música Lean On (ft. MØ and DJ Snake) do Major Lazer é a música mais tocada não só em 2015, mas em todos os tempos no Spotify. O hit foi ouvido 540 milhões de vezes.

