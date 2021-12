Jorge & Mateus e Luan Santana agitam Arena Bahia Music

Os sertanejos Jorge & Mateus e Luan Santana são algumas das atrações confirmadas do Arena Bahia Music, que acontece domingo, 16 de outubro, às 14h, no Parque de Diversões. Além deles, ainda se apresentam Belo, Saulo, Tayrone, Matheus & Kauan e É o Tchan.

A festa se divide em três espaços: Arena, Área VIP, com acesso à frente do palco; e Camarote Golden, com food trucks e serviço de open bar de cerveja, água, refrigerante e vodka Absolut. Arena e Área Vip possuem praça de alimentação ampla e banheiros bem localizados.

Os ingressos podem ser adquiridos na Line Bilheteria, localizada no segundo piso do Shopping da Bahia, ou no site www.linebilheteria.com.br. Maiores informações, através do telefone (71) 3035-8059.

