Johnny Depp quer comprar palacete em Veneza, diz imprensa italiana

O ator Johnny Depp quer comprar uma casa de luxo em Veneza com vista para o Grande Canal, informaram neste sábado, 29, os meios de comunicação italianos, que publicaram que o protagonista da saga "Piratas do Caribe" estaria disposto a pagar pelo imóvel até 10 milhões de euros (cerca de US$ 13,5 milhões).



A imprensa italiana disse que o artista ficou de olho no Palacio Donà Sangiantoffenti, que está sendo revitalizado.

A sociedade proprietária do edifício admitiu, segundo o jornal "La Nuova Venezia", ter recebido demonstrações de interesse por parte do ator americano, embora ainda não tenham chegado a um acordo definitivo, pois Depp teria pedido que cumpram uma série de requisitos. Além disso, ele está interessado na possibilidade de poder juntar a propriedade vizinha.

Trata-se de uma casa de cerca 680 metros quadrados que o ator já teve oportunidade de visitar durante a gravação de "O Turista".

adblock ativo