Johnny Depp é processado por agredir assistente de produção

O ator norte-americano Johnny Depp está sendo processado por um assistente de produção que alega ter sido ofendido e levado dois socos de Depp no set de filmagens do longa City of Lies, em abril de 2017. Segundo Greg Brooks, Depp o agrediu após ter sido avisado que as filmagens teriam que ser encerradas pela noite.

No processo, Brooks disse que o diretor do filme Brad Furman mandou ele avisar Depp que uma cena externa que eles estavam filmando seria a última do dia. O assistente alega que Depp estava com cheiro de álcool e agindo como se estivesse bêbado quando começou a ofendê-lo e lhe deu dois socos na região das costelas.

"Vou te dar cem mil dólares se você me der um soco na cara agoraX", teria dito Depp a Brooks antes dos seguranças do ator o retirarem do local. No dia seguinte, o assistente foi chamado por Furman para assinar um documento onde ele se comprometia a não entrar com um processo. Ao se recusar, foi demitido.

A revista The Hollywood Reporter buscou declarações dos representantes de Depp e da produtora Good Films Productions, que produziu o filme, mas ninguém respondeu.