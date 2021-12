Joe Jackson recebe alta de hospital em SP

O pai de Michael Jackson, Joe Jackson, recebeu alta na manhã desta segunda-feira, 3, do Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo. O empresário foi internado no dia 26 de julho na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com diagnóstico de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico associado a um quadro de arritmia cardíaca.

Ele viajou para São Paulo para comemorar seu 87º aniversário, que aconteceu na noite de domingo. Joe colocou um marca-passo durante sua internação no hospital. No início da tarde da última terça-feira, 28, ele recebeu a visita da filha Janet Jackson e da neta Estevana Jackson em São Paulo.

No dia 27 de julho, Joe Jackson agradeceu em seu site pessoal os fãs e parentes "pelas orações [...] nestes tempos difíceis". "Aos meus parentes, amigos, conhecidos e fãs ao redor do mundo. Eu quero agradecer a todos vocês pelas orações, apoio inabalável e desejos de melhoras nestes tempos difíceis", afirmou no comunicado.

