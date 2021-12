João Seu Pimenta comanda quinta edição do Comédia Além do Carmo

O projeto itinerante Comédia Além do Carmo terá o comediante João "Seu" Pimenta como mestre de cerimônia desta edição, que acontece no domingo, 8, no Casarão Filhos de Jorge, no Santo Antônio Além do Carmo.

O show de Stand up Comedy também terá participação especial da comediante alagoada Cláudia Helena, além de Camila Giulia, Samuel Belmonte, Marcos Musse, Paulo Papel (+1 Filmes), Hamilton Júnior e Danrlei Carvalho.

O evento também contará com microfone aberto para Edu Silva e Nailton Lacerda. Os ingressos custam R$10 e podem ser adquiridos através do site Sympla ou no local do evento.

