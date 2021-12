João Pinheiro fala sobre o trabalho na HQ Carolina

João Pinheiro é desenhista, artista visual e autor de histórias em quadrinhos. Publicou os álbuns Kerouac, (2011,devir) e Borroughs (2015, Veneta). Já colaborou para revistas como Hipnorama (Argentina), Inkshot (Eua), Serafina, Rolling Stone e Bill.

Como surgiu o trabalho em Carolina? Foi via convite de Sirlene ou da editora? Você já conhecia Carolina?

João Pinheiro: Nós já compartilhávamos uma admiração mútua pela obra e vida da Carolina. Mas a primeira fagulha foi acesa pela Sirlene.

O roteiro de Carolina foi trabalhado em dupla com Sirlene? Vcs bateram bola, aproveitando sua experiência prévia na linguagem de HQ?

João Pinheiro: Sim, fiz o roteiro me baseando em um argumento da Sirlene e sua pesquisa prévia. Como dividimos o mesmo espaço foi fácil trabalhar sempre juntos durante todo o processo.

Tanto em Burroughs quanto em Kerouac, você evitou simplesmente biografar os personagens, preferindo fazer um mergulho no universo de cada um. Você tem um método em um trabalho assim? Ou é um processo mais intuitivo?

João Pinheiro: Meu método nos dois casos foi exatamente o de um mergulho em suas obras (mais ainda no caso do Burroughs)e de outros autores que funcionam como subtexto de suas ideias. A partir dessa submersão em seus trabalhos vou criando cenas e desenvolvendo o roteiro - tem muito de intuição, mas também um processo constante de construção e desconstrução. Parece meio caótico, mas prefiro não trabalhar com um roteiro fechado.

Em Burroughs, foi importante dialogar com o filme Mistérios e Paixões (Naked Lunch, 1991), de David Cronenberg, aquela interpretação mais livre da obra aberta do William Burroughs? Ou não foi uma referência?

João Pinheiro: Foi uma das referências. Assisti esse filme várias vezes durante o trabalho além de outras películas que lembrassem o universo Burroughiano.

Depois de Burroughs e Kerouac, vc pretende abordar algum outro autor beatnik ­ ou não necessariamente beat, mas nessa linha marginal?

João Pinheiro: Já pensei em trabalhar com outro autor muito importante para nossa literatura, mas que apesar disso continua a margem: Lima Barreto.

Pode contar como foi seu contato com a cultura beat e o impacto que ela teve em você?

João Pinheiro: Conheci a Geração Beat através de um artigo que o Cláudio Willer publicou na revista Chiclete com Banana lá pelos idos de 1996. Eu tinha uns 15 anos. Pirei com aquilo, com a imagem daqueles caras viajando de carona de uma ponta a outra da América, procurando um sentido para as suas vidas e escrevendo sobre tudo isso de modo intensamente existencial. A crítica ao consumismo e a louvação da vida acima de tudo. O deboche à caretice e consumismo americano do pós­guerra, tudo me fascinou. Mas eu não consegui encontrar nenhum livro beat em nenhuma biblioteca e na periferia não existem livrarias, então não encontrei nada por um bom tempo. Anotei os nomes dos livros e dos escritores, que o Willer citava na matéria, e guardei na carteira. Aos 16 anos comecei a trabalhar como office boy no centro de São Paulo. Andava por todo centro de São Paulo, em todos os cartórios e bancos e logo comecei a vasculhar os sebos em busca do On the road. Depois de muito procurar, finalmente encontrei. Me custou o olho da cara, porque, naquela época, estava fora de catálogo, mas meti um foda-se e comprei. Foi provavelmente o melhor investimento que fiz na minha vida. Fiquei duro, mas o livro mudou o meu modo de ver o mundo. Desde então leio tudo o que me cai nas mãos sobre essa turma: Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Corso, Ferlingheti etc.

