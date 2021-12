João Gordo terá reality show dentro de "Legendários"

João Gordo passará a ter um reality show que integrará programa “Legendários”. Com isso, o apresentador, ex-MTV, não aparecerá mais nas exibições ao vivo do humorístico da Rede Record, segundo coluna publicada na Folha de S. Paulo. A ideia de criar o novo formato partiu de Marcos Mion, que comanda a atração nas noites de sábado na emissora de Edir Macedo.

Legendários conta, no total, com sete humoristas, três a menos do elenco inicial. No início de julho, a produção do programa anunciou a saída do paraquedista Gui Pádua, de Marcelo Marrom, que interpretava o herói atrapalhado SuperTição, e da ex-BBB Jaque Khury. A empresa de Edir Macedo afirmou, em comunicado, que os três permanecerão na emissora e podem trabalhar em outras atrações.

