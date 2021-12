João Gordo é transferido para o quarto após passagem pela UTI

O músico João Gordo, vocalista do Ratos de Porão, foi transferido para um quarto no hospital São Camilo, em São Paulo, depois de três dias internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por conta de um quadro de pneumonia.

A notícia foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda Ratos de Porão e anunciada também pela esposa do músico no Instagram. Ainda não há previsão de alta.

"Sentimos este desafio como mais uma oportunidade que João vai pegar para curar tudo o que precisar", escreveu Vivi Torrico. "Somos muito gratos pelo amor e todos as vibrações que estão emanando!"

O Ratos de Porão cancelou a maior parte dos shows agendados até o fim do ano, mas manteve as próximas apresentações na agenda, com o guitarrista Jão assumindo os vocais no lugar de João Gordo.

O próximo show ocorre no dia 17, em Fortaleza (CE). Em junho, João Gordo passou três dias na UTI também por causa de uma pneumonia.

