João Gilberto enfrenta ação de despejo no Rio de Janeiro

O sempre discreto João Gilberto, que vive recluso no Rio de Janeiro, vai ter que sair da toca. A dona do apartamento onde ele mora há 15 anos na quadra da praia do Leblon, a milionária italiana Georgina Maria Natividade Faucigny Bandolini dAdda, entrou com uma ação de despejo na 24ª Vara Cível do Rio. Segundo o advogado dela, Paulo Roberto Moreira Mendes, Georgina pediu o apartamento de volta em dezembro. A princípio, João teria aceitado sair, mas depois mudou de ideia.









adblock ativo