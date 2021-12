João Gilberto é homenageado pelo Bossa from Bahia

O cantor João Gilberto será homengeado no sábado, 17, e domingo, 18, pelo grupo Bossa from Bahia com o show "Obrigado, João Gilberto". O evento acontece às 20h30, no Café-Teatro Rubi - Sheraton Bahia Hotel.

No show, o o violonista Paulo Levita e o instrumentista Aroldo Macêdo, juntamente com as cantoras Palmyra e Rebeca Falcone recebem ainda o baterista Gum Bastos.

