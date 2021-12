João Bosco se apresenta na Caixa Cultural Salvador

João Bosco vai encerrar a temporada 2016 do projeto Palco Brasil sábado, 1º, e domingo, 2, com duas sessões diárias às 17h e às 20h, na Caixa Cultural Salvador. Os ingressos custam R$ 10.

João Bosco vai intercalar canções com memórias. O público terá a oportunidade de ficar mais perto do artista, conhecendo mais também sobre o processo criativo das suas composições e parcerias, como a que desenvolveu com Aldir Blanc. Durante os encontros, ainda haverá momentos em que o cantor e compositor mineiro vai ouvir lembranças dos convidados.

adblock ativo