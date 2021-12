Jô deve continuar programa no GNT

Jô Soares, que apresenta a última temporada do seu talkshow na Globo, deve ter o GNT como nova casa em 2017. Segundo o colunista Flávio Rico, o anúncio da contratação pode acontecer até o meio deste ano.

No canal, já é exibido a "Semana do Jô", com as melhores entrevistas da semana. Além do GNT, o apresentador afirmou à Rico que tem outras propostas e projetos para o próximo ano.

adblock ativo