J.K. Rowling lamenta morte de PM que dublava Harry Potter

A escritora britânica J.K. Rowling, autora dos livros que deram vida a "Harry Potter" no cinema, lamentou a morte do policial militar e ex-dublador do protagonista dos filmes.

"Completamente triste em saber que Caio César, voz de Harry Potter no Brasil, morreu aos 27 anos. Meus pensamentos estão com a família", escreveu ela em seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira, 1º.

Desperately sad to hear that Caio César, Brazilian voice of Harry Potter, has died at the age of 27. My thoughts are with his family. — J.K. Rowling (@jk_rowling) 1 outubro 2015

O soldado Caio Cesar Ignácio Cardoso de Melo foi baleado durante um patrulhamento de rotina no Campo do Sargento, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu na tarde de quarta-feira, 30.

