O veterano músico Jimmy Page, compositor de quase todas as canções mais veneradas do lendário grupo britânico Led Zeppelin e um dos guitarristas mais admirados da história do rock, completa 70 anos nesta quarta-feira.

Nascido em 9 de janeiro de 1944 em Heston na Inglaterra, James Patrick Page não só é criador de alguns dos "riffs" mais influentes da música de todos os tempos, mas produziu todos os álbuns do grupo britânico.

Além de fundar o Led Zeppelin em 1968 junto com vocalista Robert Plant, o baixista John Paul Jones e o bateria John Bonham (morto aos 32 anos depois de se afogar no próprio vômito em 1980, ano em que a banda acabou), o versátil Page também tem uma longa trajetória de projetos com outros artistas.

Ele emprestou seu talento a outras respeitadas bandas da época, como Rolling Stones, Queen, Who e Eric Clapton, além de ter sido integrante dos Yardbirds e The Firm.

Desde quando o Led Zeppelin se separou, foram contadas as vezes em que os integrantes do grupo se reuniram. Em 2005, junto com o filho do baterista, Jason Bonham, os ex-integrantes se apresentaram na arena O2 em Londres para ressuscitar a lenda.

Protagonista de temas clássicos como Good Times, Bad Times, Kashmir ou a imprescindível Stairway to Heaven, cuja letra causada uma infinidade de interpretações desde sua publicação em 1971, o grupo vendeu ao longo dos anos mais de 300 milhões de cópias no mundo todo.

Em 2005, Page recebeu a condecoração da Ordem do Império Britânico por seu trabalho em causas beneficentes.

Assista à uma performance solo de Jimmy Page em Stairway to Heaven:

Agência EFE Jimmy Page, um dos maiores guitarristas do mundo,faz 70 anos

adblock ativo