Jim Carrey é acusado de passar DST para mulher que se matou

O ex-marido de Cathriona White acusa o ator Jim Carrey de ter transmitido herpes e gonorreia. De acordo com a queixa prestada por Mark Burton, o diagnóstico acabou levando a mulher a cometer suicídio.

Inicialmente, Burton tinha prestado ocorrência afirmando que o ator obteve "drogas altamente viciantes e, neste caso, mortais" e ter dado as substâncias para a ex-namorada, o que, segundo ele, teria causado a morte dela em setembro de 2015.

Nesta quinta, ele entrou com um processo de morte por negligência contra Carrey, relacionando o suicídio de Cathriona com o fato de ter contraído as doenças sexualmente transmissíveis (DST).

Burton diz que a mulher não sabia que o ator tinha DST. Além disso, ele alega que o artista tentou enganar a então namorada, minimizando a gravidade da situação, dizendo que os sintomas que ela sentia eram resultados de "sexo vigoroso".

Depois que Cathriona procurou um médico e recebeu o diagnóstico, Carrey teria, segundo Burton, dito que a então namorada teria contraído as doenças de outra pessoa.

"Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto o Sr. Carrey e seus manipuladores enganam o mundo sobre o que eles fizeram para Cat. Como eles ousam invocar sua memória em um esforço para salvar a falsa persona de Mr. Carrey?", disse Burton, para o site TheWrap.

Jim Carrey nega as acusações e lamenta a atitude do ex-marido de Cathriona.

Confira íntegra de nota enviada pelo ator:

"Que pena.

Seria fácil para mim sentar em uma sala com o advogado desse homem e fazer isso essa situação desaparecer, mas há momentos na vida em que você tem que se levantar e defender a sua honra contra o mal neste mundo.

Eu não vou tolerar esta tentativa insensível de explorar a mim ou a mulher que eu amava.

Os problemas de Cathriona surgiram muito antes de eu conhecê-la e, infelizmente, o seu fim trágico foi além de qualquer controle. Eu realmente espero que algum dia em breve as pessoas vão parar de tentar lucrar com isso e deixá-la descansar em paz".

