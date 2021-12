Jhumpa Lahiri e Tóibín são finalistas do Man Booker Prize

Mais importante prêmio da literatura em língua inglesa, o Man Booker Prize anunciou na terça, 10, seus seis finalistas. Concorrem ao prêmio de £ 50 mil NoViolet Bulawayo, com We Need New Names; Eleanor Catton, com The Luminaries; Jim Crace, com Harvest; Jhumpa Lahiri, com The Lowland; Ruth Ozeki, com A Tale For The Time Being; e Colm Tóibín, com O Testamento de Maria - lançado este ano no Brasil pela Companhia das Letras. No primeiro semestre de 2014, a Globo edita a obra de Lahiri.

Também no ano que vem sai, pela Casa da Palavra, o título de Ozeki. Em 2012, quem venceu foi Hilary Mantel por seu romance histórico O Livro de Henrique (Record).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.M

