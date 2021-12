Jennifer Lopez fará parte do júri da nova temporada de "American Idol"

A atriz e cantora americana Jennifer Lopez fará parte do júri da próxima temporada do programa "American Idol", revelou o site "People.com". De acordo com a página na internet, uma fonte próxima à artista revelou que Jennifer, de 41 anos, chegou a um acordo com a cadeia Fox, que transmite o programa, e que teria fechado o contrato para fazer parte do júri durante a 10ª temporada do reality show, que seleciona novos talentos da música.

