Jennifer Lopez cancela show no Chipre após protestos

A pop star latina Jennifer Lopez cancelou uma apresentação no norte do Chipre, dominado pela Turquia, depois de ter desencadeado uma enxurrada de protestos irados de milhares de cipriotas gregos deslocados. O show que a cantora faria em um hotel de luxo suscitou protestos indignados de gregos que a acusaram de legitimar o norte do Chipre, Estado separado reconhecido unicamente por Ancara.



“Jennifer Lopez jamais apoiaria, ciente do fato, qualquer Estado, país, instituição ou regime associado a qualquer tipo de abuso dos direitos humanos”, disse um comunicado no site da artista na Internet.

