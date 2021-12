Jennifer Aniston completa 50 anos e recebe parabéns de companheira de 'Friends'

Rachel Green e Monica Geller fizeram o papel de melhores amigas da televisão durante o seriado Friends, nos anos 1990. Mas, na vida real, elas também são companheiras.

Nesta segunda-feira, 11, Jennifer Aniston completou 50 anos de idade e foi homenageada por Courtney Cox. A atriz publicou um texto nas redes sociais felicitando a amiga. "O mundo definitivamente ficou mais iluminado no dia que esta garota nasceu. Feliz aniversário, minha querida! Te amo!", escreveu Courtney Cox.

Friends, que ia ao ar pela rede americana NBC, conta a história de seis amigos que compartilhavam as aventuras da vida. O seriado é tão querido no mundo todo que o Hollywood Reporter realizou uma pesquisa no ano passado para saber se as pessoas estariam interessadas no retorno da série. De acordo com o levantamento, 75% dos entrevistados gostariam de ver o elenco original em uma possível refilmagem.

