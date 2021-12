Jefferson Beltrão participa de workshop sobre comunicação

O jornalista da A TARDE FM, Jefferson Beltrão, vai ministrar a palestra no workshop "O poder da comunicação", que acontece no próximo dia 20, às 19 horas, na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

Além de Jefferson, a jornalista Fátima Reis e o coach Erick Barcelos também participam do evento. Eles vão falar sobre comunicação assertiva, com clareza e objetividade, mostrando como isso pode ampliar as habilidades de liderança e de mais autoconfiança dos ouvintes.

Interessados devem se cadastrar no site da Talk Show Carreiras e Oportunidades, que organiza o workshop.

