Jean-Claude Van Damme sofre ataque cardíaco

O ator belga Jean-Claude Van Damme sofreu um pequeno ataque cardíaco durante a gravação de seu último filme, "Weapon", informou hoje o site especializado "Twitchfilm.net". "Parece que ficará bem", disse Alex Klenert, da empresa Prodigy PR, da Califórnia, encarregado da publicidade do filme.



Van Damme, que completou nesta segunda-feira 50 anos, estava em Nova Orleans rodando o filme, cuja produção foi transferida da Romênia na semana passada.





No entanto, as gravações estavam interrompidas por algumas "complicações". O leve ataque de coração sofrido por Van Damme aconteceu antes que o intérprete rodasse suas cenas em Nova Orleans, acrescentou a publicação.



O ator ingressou em um hospital local e foi visitado por sua esposa, Gladys Portugues, e seus dois filhos, mas recebeu alta e retornou imediatamente à Bélgica. A última fita do artista foi "JCVD", onde Van Damme interpreta a si mesmo no meio de uma crise existencial.



Nos últimos meses, o ator americano Sylvester Stallone mandou mensagens públicas incentivando o colega a participar da segunda parte de "Os Mercenários".

adblock ativo