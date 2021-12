Jazz, blues e rock'n'roll acústico dão o tom de show no Solar

Cantor, produtor, guitarrista, mestre pela Escola de Música da Ufba, apresentador de rádio e um dos principais representantes da cena de blues do Brasil, Eric Assmar volta da Europa, onde curtiu férias, para show em duo com Jelber Oliveira (teclados) nesta sexta-feira, 28, às 20h30, no Solar Rio Vermelho.

Na Inglaterra, de onde voou de volta ao Brasil ontem mesmo, visitou em Liverpool o famoso Cavern Club, local das primeiras apresentações dos Beatles. Obviamente, aproveitou e deu aquela canja.

"Busco aproximar ao máximo o meu coração, meus sentimentos para dentro da música, para que ela seja apresentada ao público de maneira leve e sincera. Sinceridade é a palavra-chave, a palavra de ordem. Busco levar ao show espontaneidade sem maquiagem, olhando nos olhos das pessoas", afirma Eric.

O show de hoje retoma a parceria de Eric com o pianista baiano Jelber Oliveira, relação que eles vêm afinando desde Morning (2016), segundo álbum do guitarrista. Ele adianta que o repertório é de canções autorais, sempre no estilo blues que consagrou seu pai, o pioneiro local Álvaro Assmar, morto em 2017.

"Operário da música"

Vindo de uma família de músicos, Eric começou a se envolver com a área aos 14 anos, tendo os irmãos Assmar (Álvaro e o tio, Adelmo, começaram juntos na banda Cabo de Guerra) como inspiração.

Por meio deles, aprendeu os fundamentos do blues e do rock: "São canções que se encontraram em um determinado momento da história porque são frutos da diáspora africana com origem na escravização negra no sul dos Estados Unidos. E elas vêm das canções de trabalho, das plantações de algodão, incorporando elementos de tradição religiosa, de músicas dos povos ancestrais norte-americanos. O blues é a espinha dorsal da música negra. Depois veio o jazz, a soul music, o próprio rock'n'roll. Tudo parte do blues, que é a grande base".

"Costumo me definir como 'Operário da música', um cara que está sempre batalhando, sempre trabalhando, sempre vivendo a música com intensidade e buscando fazer com que o lado profissional seja reflexo para os outros", acrescenta Eric.

Planos para 2020

Eric planeja continuar fazendo shows do disco póstumo de seu pai que ele lançou no segundo semestre do ano passado, Family & Friends. Álvaro iniciou as gravações, mas não chegou a concluir, daí as duas faixas gravadas por Eric.

Ele deseja circular o país, lançar um novo disco solo e fazer show paralelos referentes aos dois álbuns: "Em breve vocês saberão mais detalhes".

Além de shows com os músicos mineiros Gustavo e Luiz Andrade, os Andrade Brothers, Eric segue no comando do programa Educadora Blues, na Educadora FM.

Eric Assmar convida Jelber Oliveira / Hoje, às 20h30 / Solar Rio Vermelho – Rua Fonte do Boi, 24 / R$ 15 (couvert por pessoa)

