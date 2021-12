Jay-Z lidera paradas britânicas pela primeira vez

O rapper americano Jay-Z chegou ao topo das paradas britânicas pela primeira vez com seu novo lançamento "Magna Carta ... Holy Grail", mostraram os números de vendas neste domingo, 14.

O artista de hip hop desbancou a banda de rock inglesa Mumford & Sons, de acordo com a Official Charts Company, que compila os dados semanais.

O novo álbum de Jay-Z conta com participações de sua mulher, a cantora Beyoncé, e de Justin Timberlake. Sete de seus álbuns anteriores entraram no top 40 britânico, mas nenhum atingiu a posição número um, disse a Official Charts.

O álbum "Time", do veterano escocês Rod Stewart, subiu três posições, para a número dois. A popular banda de rock inglesa Passenger ficou em terceiro lugar com "All the Little Lights".

Na parada dos singles, "Blurred Lines", de Robin Thicke, levou o primeiro lugar, deslocando "Love Me Again", do cantor de soul britânico John Newman.

O DJ sueco Sebastian Ingrosso ficou em terceiro, com o hit "Reload".

Confira o clipe da música de Jay-Z:

