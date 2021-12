Javier Bardem fará participação na série "Glee"

O ator espanhol Javier Bardem fará uma participação na próxima temporada de "Glee", vencedora do prêmio Globo de Ouro de melhor série de comédia, informa nesta segunda-feira a edição digital da revista "Entertainment Weekly". Bardem interpretará uma estrela do rock que começa uma amizade com a personagem Artie Abrams (interpretado por Kevin McHale), explica a publicação.



A revista informa que foi o próprio ator, ganhador de um Oscar por "Onde os Fracos Não Têm Vez", quem propôs a ideia a Ryan Murphy, criador da série, e com quem Bardem trabalhou no filme "Comer, Rezar, Amar", que estreará em breve e no qual contracena com Julia Roberts.



