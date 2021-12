Jau leva seu axé para o Forró da AABB

>> Confira outra opções no Roteiro de Música



Jau é o convidado especial de Adelmário Coelho nesta sexta-feira, 9, no Forró da AABB. No repertório, sucessos do Carnaval baiano que marcaram o verão. Essa é a primeira vez que o cantor se apresenta na festa. A noite também comemora o aniversário do grupo sertanejo Seu Maxixe, que completa dois anos de estrada. Por fim, sobe ao palco a banda Forrozão.





