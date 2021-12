Jau inicia ensaios de verão no Othon

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

Jau deu início aos seus ensaios de verão, na área verde do Othon, em Ondina, no último domingo, dia 9 de janeiro. O novo novo projeto, intitulado “Senzala”, seguirá nos próximos domingos do mês de janeiro, sempre às 17 horas.

No repertório, os sucessos de sua carreira, a exemplo das músicas “Café com Pão” e “Flores da Favela”, além de novas canções. As apresentações começarão sempre às 17h. Os ingressos custam R$ 35 pista e R$ 60 camarote.

adblock ativo