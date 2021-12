Jau e Mariene de Castro participam de show beneficente

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro musical

Jau, Mariene de Castro e o Cortejo Afro confirmaram presença na nona edição do Show beneficente “Abrace a Vida”, que acontece na The Best Beach, na Ribeira, no dia 1º de dezembro, quarta-feira, a partir das 21h. Os ingressos para o evento já podem ser adquiridos. Os bilhetes custam R$ 30 (pista) e R$ 50 (camarote).



A atração principal da festa é Jau, que fará uma apresentação baseada nos sucessos de sua carreira e nas novidades do seu mais recente trabalho. Mariene de Castro fará uma participação especial durante o show do cantor.

| Serviço |

Abrace a Vida

Quando: Quarta-feira, 1º, a partir das 21 horas

Local: The Best Beach, Praia da Ribeira, em frente ao Recanto do Boca

Quanto: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Camarote)

Mais Informações: (71) 3494-7226

