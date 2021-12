Jards Macalé lança o primeiro CD/DVD ao vivo

Jards Macalé não gosta de falar que tem uma carreira. "Prefiro chamar de correria. Gosto de transitar nas várias manifestações artísticas, tanto na música, como nas artes plásticas e no cinema", diz aos 72 anos. Depois de 50 anos de maratona artística que teve a música como caminho principal, o cantor, compositor e violonista lança seu primeiro trabalho ao vivo em CD e DVD.

"Nunca achei bacana gravar ao vivo porque tem muito defeito. Mas o resultado me agradou e muito porque está fiel ao show, bem feito, é um filme bem transado", afirma o perfeccionista, que se rendeu ao convite da noiva, a diretora gaúcha Rejane Zilles.

"Ela fez um filme lindo, Walachai (2009), aí eu confiei no convite dela pra dirigir o DVD", confessa Macalé, que trabalhou com nomes como Gal Costa (compôs o sucesso Vapor Barato em parceria com Waly Salomão, trabalhou no disco Le-Gal e no show Meu Nome é Gal ), Maria Bethânia (tocou no show Opinião e foi diretor musical ainda nos anos 1960) e Caetano Veloso (participou do CD Transa).

Acompanhado por jovens músicos na banda Let's Play That, batizada com a música que abre o show, feita com Torquato Neto em 1972, Macalé sente-se em casa para apresentar sucessos da carreira e receber Luiz Melodia, Zeca Baleiro e Thaís Gulin. Além de duetos com o anfitrião, cada convidado protagoniza momentos solos no show do DVD, o que encorpa mais o produto audiovisual, que totaliza 18 faixas mais making of.

O setlist, que teve como base os 14 álbuns da discografia do músico, deixa claro que três baianos estão entre os grandes parceiros do compositor. Das 15 músicas do CD, oito foram compostas em parceria com músicos da terra: Waly Salomão (Dona de Castelo, Revendo Amigos, Vapor Barato, Mal Secreto, Negra Melodia), José Carlos Capinam (Gotham City) e Carlos Eduardo Machado, o Duda (Só Morto - Burning Nights, Hotel das Estrelas).

"A gente fez um troca troca de influências. E como vivi boas histórias na Bahia! Mas não posso contar todas porque são muito pessoais e intransferíveis", o músico foge dos detalhes e declarações polêmicas.

Macalé dividiu com Capinam um dos momentos mais importantes da carreira, no Festival Internacional da Canção de 1969, quando apresentaram Gotham City. A letra, que trazia a ironia "Cuidado! Há um morcego na porta principal", foi espalhada no Maracanãzinho em papel dobrado como morcegos. Quando o arranjo de Rogério Duprat deu margem para que cada músico da banda Os Brazões tocasse o que quisesse resultando uma cacofonia sem igual, a plateia vaiou.

"Nós fomos dormir anônimos e amanhecemos famosos. Só dava a gente nos jornais. Agente esperou ser preso imediatamente, porque aquilo foi uma loucura, uma provocação barra pesada".

No DVD, Macalé relembra o episódio e pede que a plateia o vaie com a maior sinceridade. "Já dizia Nelson Rodrigues, só a vaia consagra. O artista que não for vaiado em algum momento de seu trabalho eu desconfio muito".

Nova geração

O carioca viu seu trabalho atrair gerações mais novas nos últimos anos a partir de relançamentos de discos remasterizados. Só Morto foi reeditado pelo selo Discobertas, reunindo no CD as faixas do compacto duplo de estreia (de 1969) e outras dez registradas ao vivo entre 1970 e 1973, incluindo Gotham City.

"Atualmente, 90% do público que frequenta meus shows tem entre 15 e 30 anos. Atribuo isso à música, pois a música é um caminho maravilhoso pra gente fazer amigos, sonhar e sensibilizar as pessoas".

"A garotada está fazendo coisas incríveis, não está na rádio, não está na TV. O Brasil inteiro está em ebulição por baixo. Por cima é essa coisa horrorosa que a gente está vendo"

No cinema, Macalé é o personagem central de dois documentários premiados em diferentes edições do Festival do Rio: Um Morcego na Porta Principal, de Marco Abujamra e João Pimentel, e Jards, de Eryk Rocha, filho de seu amigo Glauber.

Ele também atua em Big Jato, versão cinematográfica de Cláudio Assis para o livro de Xico Sá, que vai estrear no Festival de Brasília, em setembro.

"Fiz o Príncipe Ribamar da Beira Fresca, um personagem que existiu em Caruaru, um profeta, louco, poeta. Também musiquei um tema para ele com versos de Camões e de uma menina de 10 anos. Aí você vê: Camões morreu velhinho, a menina de dez anos e eu que ainda estou vivo não sei como. Já devia ter desencarnado".

