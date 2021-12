Jards Macalé lança box 1970 e faz show no Festival Radioca

Em duas semanas trancado no porão do Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, Jards Macalé - bem acompanhado por Tutty Moreno e Lanny Gordin - elaborou o seu aclamado álbum de 1972. "Tinham restos de cenários, aquela luz mortiça. Ficamos lá ensaiando as músicas e gravamos praticamente ao vivo", conta o compositor, cantor e violonista.

Dois anos depois, entrou novamente em estúdio. Dessa vez, o power trio do registro anterior deu lugar a uma big band, formada por Wagner Tiso, Robertinho Silva, Luis Alves, Perinho Albuquerque, entre outros músicos. Saiu então, em 1974, o disco Aprender a Nadar.

As duas obras, da primeira fase de Macalé nos 1970, andavam raras até em sebos nos últimos anos. Até que Marcelo Fróes, dono do Selo Discobertas, convidou o músico em 2015 para relançar os trabalhos no box Jards Macalé - Anos 1970, com quatro CD's, que chegou recentemente às lojas. "Fiquei feliz, pois ele tem um trabalho muito interessante de garimpo e pesquisa", diz o artista.

Outros dois volumes com gravações inéditas, encontradas em fitas K7, completam o box. "Tem umas três gavetas aqui em casa cheias de K7, de rascunhos e coisas para não esquecer. Gostei do meu violão percussivo, que é muito presente", revela.

O show com as músicas do período setentista de Macalé, a exemplo de Farinha do Desprezo, Vapor Barato, Let's Play That, será apresentado em Salvador na segunda edição do Festival Radioca, que acontece nos dias 3 e 4 de dezembro, no Trapiche Barnabé. No mesmo mês, ele toca com Jorge Mautner na Caixa Cultural, entre 15 e 18.

Nos registros inéditos, de fato, o violão de Macalé em evidência - mistura (mas não só) de Baden e João Gilberto - é um dos aspectos que tornam o estado bruto das canções o eflúvio das obras. Além disso, as composições, entre elas parcerias com Torquato Neto, Capinam, Abel Silva, Jorge Mautner e outros, revelam a diversidade de tipos melódicos nas interpretações.

Contextualizados em um período de ebulição da música brasileira, os discos, segundo Macalé, permanecem atuais "tanto nas formas de gravação, quanto na poesia". "É uma feliz recuperação. E revê-los é muito bacana", afirma.

Música e cinema

A ligação do compositor com o cinema, reforçada em 2016 com sua participação especial no filme Big Jato, de Claudio Assis, vem desde os anos 1970 e aparecem nos álbuns. "O Aprender a Nadar, eu diria, é uma montagem cinematográfica. Estava fazendo a trilha sonora de O Amuleto de Ogum, do Nelson Pereira dos Santos, e fiquei muito junto do cinema. Busquei então essa linguagem nos discos, no de 1972 também".

Para Macalé, a experiência em Londres na direção musical do álbum Transa, lançado no mesmo ano por Caetano Veloso, também se conecta à criação do trabalho de 1972, até pela presença de Tutty Moreno na bateria. "Porém, o Transa é mais formal, com canções da terra e mais próximas ao pop. Os arranjos foram feitos comunitariamente. E, como a gente estava lá, mas louco para estar aqui, saiu muito uno".

Independente por convicção, Macalé preza pela liberdade criativa em seus trabalhos. "Nunca as gravadoras tentaram interferir na minha música. E, se tentasse, não admitiria". Ele diz que o seu ofício é o de criador, não artista. E explica: "Criador é quem dedica a sua vida a criar objetos artísticos ou não. Artista todo mundo é, todo mundo pode ser, ainda mais hoje com a internet. O que tem de artista não está no gibi", defende.

Macalé não lança discos com frequência. Isso não significa que a criação fica parada nos longos intervalos entre uma obra e outra. O seu cotidiano, aliás, é cheio de música. Ele conta que sempre está tocando e tem muitas composições inéditas, parte em parceria com o amigo Xico Chaves. Pretende, inclusive, lançar futuramente um trabalho com esse material. "Temos muita coisa juntos e tenho vontade de fazer um disco só com essas músicas".

Quase baiano

Nos final dos anos 1960, artistas e jornalistas cariocas achavam que Macalé era baiano. Ele explica a história: "Quando Maria Bethânia foi substituir Nara Leão no Opinião, ela ficou hospedada na minha casa em Ipanema. E nessa época vários baianos iam para lá. E nos chamavam de grupo baiano. Mas, não que tenha algum problema com isso, pelo contrário, sou carioca da Tijuca", conta com bom humor. Macalé também faz questão de dizer que adora tocar na Bahia. "É um lugar muito bom de fazer show", completa.

