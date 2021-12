Jardim de Allah recebe o Festival da Primavera

Pela terceira vez, Salvador recebe a estação das flores com o Festival da Primavera. Diferentemente dos anos anteriores, desta vez a festa não acontecerá no Rio Vermelho, e sim no Jardim de Allah. Com uma programação variada, no Festival da Primavera deste ano, que acontece neste sábado, 19, e domingo, 20, a partir das 8 horas, haverá música, arte, artesanato, gastronomia e esporte.

Música

No sábado, 19, a música inicia ao meio-dia com o minitrio que trará Mônica Sangalo, Banda O Mundo, Banda Toco Y Me Voy e Nova Saga para animar o público.

Às 17 horas, Larissa Luz sobe ao palco do festival e convida Luciana Mello e Paula Lima para a apresentação. "Farei um repertório com músicas do meu primeiro disco, Mudança, do projeto Maninafro, com releituras dos blocos afros da Bahia, e lançarei músicas do novo disco, Território Conquistado", conta a artista.

A parceria com Luciana Mello e Paula Lima será em homenagem às cantoras Nina Simone, Dona Ivone e Elza Soares. "Queria trazer mulheres negras expressivas para potencializar a ideia", justifica Larissa.

No domingo, a música começa às 12 horas com o Cortejo Cultural, que trará diversas atrações. Às 17 horas, o público recebe Arnaldo Antunes e, para encerrar, a banda Babado Novo se apresenta às 19 horas.

Feiras

Para deixar bem claro que a primavera finalmente chegou em Salvador, a feira do Arte Flores estará presente no festival com orquídeas, bromélias, begônias, ao lado de bonecas, sandálias, adereços e adornos femininos confeccionados artesanalmente. A Arte na Praça também faz parte do evento.

E para compor a programação gastronômica, os projetos itinerantes como A Feira e Food Park montarão stands e foodtrucks com cardápios variados.

Esportes

Serão disponibilizadas bicicletas em tamanho mini para crianças e as tradicionais "laranjinhas" do projeto Salvador Vai de Bike para os demais em ambos os dias do festival.

Além do ciclismo, o público também poderá assistir, sábado e domingo, a apresentações de slackline na área dos coqueirais, e também será aberta uma pista de skate para profissionais e amadores. Para finalizar a grade esportiva, no domingo haverá aulas de Tai Chi Chuan.

Turismo

A Prefeitura de Salvador, em parceria com o Salvador Bus, disponibilizará transporte para os turistas que estiverem na cidade e queiram aproveitar a programação do festival. O roteiro e os hotéis que os ônibus vão passar estarão disponíveis no site do evento (https://festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br/).

