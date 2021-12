Jarbas e Jade Bittencourt participam da 61ª edição do Sarau das Sílabas

A poeta Jade Bittencourt e o compositor Jarbas Bittencourt são os convidados da 61ª edição do Sarau Som das Sílabas, no dia 1º de julho, a partir das 19h, no Velho Espanha, no bairro Barris, em Salvador.

Nesta edição, o sarau vai celebrar o aniversário do poeta Alex Simões, que também assina a curadoria do evento. Alex fará, ainda, a mediação da noite, com Gabriel Póvoas.

O palco é aberto para a divulgação de poemas e canções autorais. Ingresso “pague quanto puder”.

