Jaqueta de Jesus Luz será leiloada por lance mínimo de R$ 5 mil

O modelo brasileiro, DJ e namorado da cantora Madonna, Jesus Luz, doou uma jaqueta da Dolce & Gabbana e uma camisa, que levam o seu nome, para leilão. Para arrematar a jaqueta, os interessados terão que dar um lance mínimo de R$ 5 mil, segundo informações publicadas pela coluna de Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo. O valor da blusa não foi divulgado.



O evento será realizado no dia 16 de agosto, uma segunda-feira, e a entrada custará R$ 500. Toda a renda obtida será revertida para a favela de Paraisópolis, em São Paulo, onde se desenvolve um projeto de alfabetização para moradores do local. A iniciativa do leilão partiu do cabeleireiro Wanderley Nunes.

adblock ativo