Jaqueline decide se tornar freira

Após armar barraco para tentar em vão evitar o casamento de Jacques Leclair (Alexandre Borges) com a secretária Clotilde (Juliana Alves), Jaqueline, personagem de Cláudia Raia, decide dar um novo rumo a sua vida, na novela Ti-Ti-Ti, da Rede Globo. Decepcionada com tudo o que vem acontecendo, ela sai andando pelas ruas de São Paulo, com uma mala na mão, até parar na frente de um convento.

Se dizendo pecadora, a loira fala para as madres do convento que deseja se redimir. Assustadas, as freiras e noviças do convento se entreolham, até que uma delas pergunta: "Por que uma pessoa tão... esfuziante como você gostaria de fazer parte da nossa congregação?". E, sem pestanejar, Jaqueline diz que está disposta a trocar as questões mundanas pelo mundo espiritual. "Se vocês me acolherem, eu juro que serei a pecadora mais redimida que este mosteiro já viu!", assegura.

adblock ativo