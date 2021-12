Janet Jackson faz dueto com Michael virtual em Londres

A cantora pop Janet Jackson reavivou o espírito de seu falecido irmão no palco com um dueto virtual, dois anos após a morte do Rei do Pop. A cantora levou sua turnê Number Ones: Up Close & Personal ao Royal Albert Hall de Londres, na quinta-feira (30), onde apresentou uma série de sucessos de sua carreira.

Abrindo o show com o videoclipe de seu electro funk dos anos 1980 Nasty, ela presenteou os fãs com uma colaboração virtual de Michael no sucesso da dupla Scream, de 1995. Enquanto ela apresentava a sua parte do single, os trechos da música cantados por seu irmão mais velho foram exibidos em um vídeo exibido no telão.

“É terapêutico, você sabe, e me faz sorrir por dentro”, disse Janet à rádio britânica. “A energia da música é tão feroz, mas me faz sorrir por dentro quando escuto ele, quando ouço sua voz”. Foi o segundo aniversário de morte do cantor de Thriller, que morreu aos 50 anos, em 25 de junho de 2009.



