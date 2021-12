Janaina e Paula e Diogo no Paredão Triplo do BBB 11

Os participantes Diogo, Janaina e Paula formam o Paredão triplo do BBB 11. Esta será a primeira berlinda que eliminará dois participantes, nesta terça-feira, 1º, e não apenas um, como vinha acontecendo. O Paredão começou a ser formado na madrugada de terça para quarta-feira, quando Paula e Diana entraram no Quarto do Terror. As duas tiveram de optar entre Janaina e Talula para disputar a permanência no reality show, e a bailarina foi escolhida. Nos dias que antecederam a votação, o novo líder Daniel ficou na dúvida entre Paula e Diogo, e Janaina, já emparedada, venceu a Prova do Anjo.



Com o Líder e Anjo definidos, os participantes deram início às especulações sobre a votação. No dia da formação da berlinda, neste domingo, 27, Pedro Bial revelou aos participantes que dois deles deixarão a casa. Janaina imunizou Diana, porque acreditava que a colega era quem mais estava em perigo no jogo, e o líder Daniel indicou o baiano Diogo. Paula foi o terceiro nome a entrar no Paredão por ter recebido a maioria dos votos da casa.

