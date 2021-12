Jammil volta com projeto na Ponta do Humaitá

A banda Jammil e Uma Noites vai começar a segunda temporada do projeto "Vamos ver o pôr do sol", a partir de domingo, 18, na Ponta do Humaitá, em Salvador. O show acústico do grupo ao pôr do sol de domingo é gratuito e será precedido da tradicional Festa de Nossa Senhora de Monte Serrat, que contará com procissão e missa na igrejinha local.

O projeto prevê ainda a feira Solaris, desde o sábado, dia 17, com o melhor da culinária da Cidade Baixa. O público poderá conferir a apresentação do plano de obras da Prefeitura Municipal de Salvador para a revitalização do Humaitá, que prevê paisagismo e recuperação de equipamentos danificados pelo tempo e pelo vandalismo.

