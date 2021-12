Jammil promove o Natal do Humaitá com convidados especiais

A banda Jammil prepara uma grande festa na Ponta do Humaitá no domingo, 25 de dezembro. Levi Lima e companhia vão apresentar o "Natal do Huamitá", que terá as participações do coral infantil da Legião da Boa Vontade (LBV) e de um quarteto de cordas, sob direção musical de Luciano Calazans.

O evento, gratuito, contará ainda com uma feira gastronômica, decoração temática e uma ampla campanha de arrecadação de brinquedos, com participação do público. O projeto “Vamos ver o pôr do sol” acontecerá até fevereiro do próximo ano e conta com a parceria do Conselho Comunitário e Social de Segurança Pública do Monte Serrat (17ª Companhia Independente da Polícia Militar), do Clube de Iates Itapagipe, do Mosteiro de São Bento, e apoio da Bahiatursa, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Prefeitura Municipal de Salvador.

