Jammil encerra projeto em Humaitá no domingo

A Ponta do Humaitá receberá a quarta e última edição do "Vamos ver o pôr do sol", projeto do Jammil que acontece gratuitamente, no domingo, 13, às 16h30. Além do show da banda, que é gratuito, Humaitá ainda terá a feira da Coordenação de Fomento ao Artesanato, do Governo do Estado.

"Otimismo, confiança, fé, alegria e tudo que for positivo. É disso que precisamos para mudar tudo ao nosso redor. Que essa mensagem se propague cada vez mais! #Celebrar #Humaita #vamosveropordosol", disse o cantor Levi Lima. O projeto volta em janeiro, mas as datas ainda não foram divulgadas.

