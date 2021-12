Jammil e Uma Noites lança nova música de trabalho

A banda Jammil e Uma Noites lança nacionalmente nesta quinta-feira, 26, a nova música de trabalho, Tchau, I Have To Go Now, autoria de Manno Góes, integrante, e também compositor de grandes sucessos do grupo.

O hit, que promete estourar no verão, ganha duas versões no novo DVD do grupo também formado por Tuca Fernandes e Beto , terceiro da carreira – uma no formato de videoclipe, gravado em São Paulo, e outra em cima do trio elétrico no Carnaval 2008 de Salvador, quando foi tocada pela primeira vez. O DVD da banda chega às lojas em agosto.

No novo trabalho, além da nova canção, a banda gravou uma música de Caetano Veloso, Tempo de Estio, com quem gravaram também um videoclipe, presente em uma das faixas.

Em julho, a agenda do grupo abre a nova temporada de shows do Luau do Jammil, e tem como ponto de partida a capital baiana, no dia 12, a partir das 17h. Desta vez o evento acontece no Gran Hotel Stella Maris Resort.

Este ano, a novidade da segunda temporada é que o Luau do Jammil pode durar um final de semana inteiro. Estará sendo colocado à venda o Balada Weekend, um pacote que dá direito a hospedagem, com tudo incluso no Resort.

No repertório do show, músicas inéditas, além dos sucessos da banda Jammil e Uma Noites, como: Praieiro; É verão; Minha estrela; Acabou; Ê, saudade; Milla; De bandeja; O mundo gira; Onde tem balada, dentre outras, e em seguida, um momento mais intimista no estilo voz e violão, além de participações especiais, que ainda serão divulgadas.

| Agenda |

Depois de Salvador, o Luau do Jammil já está confirmado em mais cinco cidades:



Belém (PA) - 07 setembro

Vitória (ES) - 13 setembro

São Paulo (SP) - 20 setembro

Natal (RN) - 18 outubro

Belo Horizonte (MG) - 4 outubro





| Serviço |

O quê: Luau do Jammil

Quando: Dia 12 de julho, a partir das 17h

Onde: Gran Hotel Stella Maris Resort

Censura: 16 anos

Informações: (71) 3342-6799

Informações Pacote Balada Weekend: (71) 3270-5200

adblock ativo