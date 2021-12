Jam no Mam tem nova temporada com transmissão online

As sessões da Jam no Mam voltam para mais uma temporada aos sábados de setembro, e vão continuar até dezembro, sempre das 18h às 21h, no Solar do Unhão, em Salvador. Quem não puder ir, vai acompanhar a transmissão online no endereço www.youtube.com/JAMnoMAM.

Na noite de estreia, o Grupo Garagem fará a abertura da programação para logo depois deixar a Banda JAM no MAM comandar a festa musical. Os ingressos vendem no local e custam R$ 8.

