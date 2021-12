Comemorando 20 anos em 2019, o projeto JAM no MAM recebe o guitarrista Wadson Calasans neste sábado, 27, às 18h, na área externa do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), no Solar do Unhão.

O guitarrista, compositor, arranjador e educador apresenta um show autoral, acompanhado de Daniel Ragoni (bateria), Fabricio Cyem (baixo) e Gleison Coelho (sax), além da participação do maestro Hugo Sanbone (trombone).

O público também poderá conferir, a partir das 19h, as experiências musicais da banda Geleia Solar.

O mês de abril conta apenas com uma jam session, porque o projeto está sem patrocínio regular, viabilizando a produção somente com o apoio do público. Os ingressos com valor popular custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia) e podem ser adquiridos na bilheteria do evento.

