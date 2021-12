Jam no MAM pode ser asssitida em streaming ao vivo

A partir deste sábado, 12, os encontros musicais da JAM no MAM serão transmitidos online, ao vivo, como parte das novidades conquistadas através do novo patrocínio da Oi e do Governo da Bahia, através do Programa Estadual Fazcultura, com apoio cultural do Oi Futuro.

As transmissões serão feitas até 31 de outubro e contam com o apoio da Superintendência de Tecnologia da Informação da Ufba e uma equipe técnica coordenada pelos cineastas Sofia Federico e Marcos Povoas.

A JAM no MAM online poderá ser acessada no canal do Youtube do projeto, no www.youtube.com/user/JAMnoMAM. As transmissões terão início às 18h.

